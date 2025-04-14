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        Rize'de "Güneysu Kültür Buluşmaları" başladı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde, "Güneysu Kültür Buluşmaları" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:01
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        Rize'de "Güneysu Kültür Buluşmaları" başladı
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        Rize'nin Güneysu ilçesinde, "Güneysu Kültür Buluşmaları" etkinliği başladı.

        Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Güneysu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde organize edilen toplantıda, ilçenin tarihi değerlerinin yanı sıra turizm potansiyeli ve kültürel zenginliğiyle de öne çıktığını belirtti.

        Güneysu ilçesinin sahip olduğu potansiyeli daha da görünür hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özer, edebi, sanatsal ve tarihi yönden öne çıkan şahsiyetleri Güneysu halkıyla buluşturacaklarını ifade etti.

        Özer, ilçenin önemli turizm yerlerinden Handüzü Yaylası, Arapdüzü Mesire Alanı ile Kıbledağı Dua Tepesi Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Camisi'ne günübirlik gezi düzenleyeceklerini de anlattı.

        Sürdürülebilir kalkınmanın önemli ölçülerinden birinin de bireyin veya toplumun kültür ve sanatla ilişkisi olduğuna dikkati çeken Özer, "O yöreye ya da topluma özgün sanatsal ve kültürel değerlerin turistik gelişime önemli katkılar sağlayacağı aşikardır. Gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerle Güneysu'nun tanınırlığı gün geçtikçe artacaktır." dedi.

        Panel ve söyleşi gibi çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği Güneysu Kültür Buluşmaları, 18 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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