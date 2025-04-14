TİHEK Başkanı Kılıç, Rize'de İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, kurumun, insan onurunu zedeleyebilecek, ihlal edebilecek durumların ortadan kaldırılması noktasında önemli bir başvuru mekanizması olduğunu söyledi.

Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda, TİHEK'in insan haklarının bütün alanlarında faaliyet gösteren tek ulusal insan hakları kurumu olduğunu belirtti.

TİHEK'in 2016'dan itibaren üç temel alanda görev icra ettiğini vurgulayan Kılıç, görev alanlarının en başında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin geldiğinin altını çizdi.

İnsan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, farkındalığın artırılması, geliştirilmesi ve tahkim edilmesi noktasında yerel ve ulusal ölçekte önemli bir görevi icra ettiklerine dikkati çeken Kılıç, ayrımcılıkla mücadele konusunun da önemli görevleri arasında yer aldığını anlattı.

Kurumun faaliyetlerini paylaşan Kılıç, Türkiye'de 20-25 yıllık süre içerisinde özellikle kötü muamelenin ve işkencenin önlenmesi, insan onurunun tahkim edilmesi, güçlendirilmesi, herkese onurlu, haysiyet temelinde bir yaşam imkanı sağlanması noktasında büyük atılımlar ve reformlar gerçekleştirdiğini kaydetti.