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        TİHEK Başkanı Kılıç, Rize'de İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, kurumun, insan onurunu zedeleyebilecek, ihlal edebilecek durumların ortadan kaldırılması noktasında önemli bir başvuru mekanizması olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:41 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:41
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        TİHEK Başkanı Kılıç, Rize'de İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:
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        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, kurumun, insan onurunu zedeleyebilecek, ihlal edebilecek durumların ortadan kaldırılması noktasında önemli bir başvuru mekanizması olduğunu söyledi.

        Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda, TİHEK'in insan haklarının bütün alanlarında faaliyet gösteren tek ulusal insan hakları kurumu olduğunu belirtti.

        TİHEK'in 2016'dan itibaren üç temel alanda görev icra ettiğini vurgulayan Kılıç, görev alanlarının en başında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin geldiğinin altını çizdi.

        İnsan temel hak ve özgürlüklerinin korunması, farkındalığın artırılması, geliştirilmesi ve tahkim edilmesi noktasında yerel ve ulusal ölçekte önemli bir görevi icra ettiklerine dikkati çeken Kılıç, ayrımcılıkla mücadele konusunun da önemli görevleri arasında yer aldığını anlattı.

        Kurumun faaliyetlerini paylaşan Kılıç, Türkiye'de 20-25 yıllık süre içerisinde özellikle kötü muamelenin ve işkencenin önlenmesi, insan onurunun tahkim edilmesi, güçlendirilmesi, herkese onurlu, haysiyet temelinde bir yaşam imkanı sağlanması noktasında büyük atılımlar ve reformlar gerçekleştirdiğini kaydetti.

        Kılıç, TİHEK'in, insan onurunu zedeleyebilecek, ihlal edebilecek durumların ortadan kaldırılması noktasında önemli bir başvuru mekanizması olduğuna işaret ererek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sadece ulusal ölçekte insan hakları ihlalleri ya da ayrımcılık yasa ihlallerinden kaynaklanan durumlarla ilgili değiliz. Bunun yanı sıra uluslararası ölçekte, özellikle bugün ne yazık ki tanıklık etmiş olduğumuz Gazze'de yaşanan insanlık trajedisi, terör devleti İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu soykırım ve savaş suçu eylemleri gibi insanlık adına trajik bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumlara ilişkin de uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan refleksimizi kurumsal olarak ortaya koyuyoruz."

        Rize'de 30'uncusu düzenlenen İl İnsan Hakları Toplantısına, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, TİHEK İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, TİHEK Üyesi Dilek Ertürk ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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