Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut, ön üst adale kasından sakatlandı

Muayene edilen futbolcuya tetkikler yapıldığını aktaran Türüt, "Ön üst adale kasında grade 1 strain tespit edilmiş olup yeniden sahalara geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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