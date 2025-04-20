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        Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut, ön üst adale kasından sakatlandı

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un ön üst adale kasından sakatlandığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:47
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        Çaykur Rizespor'da Emrecan Bulut, ön üst adale kasından sakatlandı
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrecan Bulut'un ön üst adale kasından sakatlandığı duyuruldu.

        Kulüp sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını belirtti.

        Muayene edilen futbolcuya tetkikler yapıldığını aktaran Türüt, "Ön üst adale kasında grade 1 strain tespit edilmiş olup yeniden sahalara geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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