Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor

AYFER KOÇAL - Rize'de marangozluk mesleğini sürdüren 75 yaşındaki Mustafa Kopuz, yıllardır biriktirdiği tarihi eşyaları atölyesinde hazırladığı odada sergiliyor.

İl merkezine bağlı Veliköy'de yaşayan Kopuz, 1987'den bugüne marangozluğu sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine ara vermeyen Kopuz, evinin alt katındaki atölyesinde son yıllarda sadece arı kovanı üretimi yapıyor.

Geçmişe tanıklık eden eşyalara ilgisi bulunan Kopuz, yaklaşık 45 yıldır yöreye ait tarihi eşyaları topluyor. Mutfak gereçleri, gaz lambaları, dikiş makineleri, daktilo gibi yüzlerce ürünü bir araya getiren Kopuz, geçmişi gençlere aktarabilmek için antika eşya arayışına devam ediyor.

Kopuz, AA muhabirine, marangozluğun yanı sıra eski eşyalara ilgisinin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Eski eşyaları kimi zaman arayıp bulduğunu, kimi zaman da satın alarak koleksiyonuna kattığını anlatan Kopuz, bütün eşyaları atölyesindeki bir odada sergilediğini dile getirdi.

Kopuz, geçmişe ait eşyaların gelecek nesiller için örnek oluşturabileceğini belirterek, "Eskiden teknede ekmek yapılırdı, toprak ya da taştan oluşan pilekide pişirilirdi. Pileki burada var. Süt ve yemek kazanı, telefon, gelin lambası, semaver var. Babamın 1914'te Ruslardan aldığı dikiş makinesi var. Halen çalışıyor. Balta, kepçe, çarık, kayık feneri gibi eşyalar da bulunuyor." dedi.

Tarihi eşyaların yanı sıra para koleksiyonunun bulunduğunu ifade eden Kopuz, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ait paraları bir araya getirdiğini anlattı.

- "Burası tarih kokuyor"

Kopuz, tarihi eşyalarla dolu odanın kendisinden sonra çocukları tarafından korunacağını dile getirerek, "Bir hava alıyorum, bir nefes alıyorum. Burada çok rahatım yani. Burası tarih kokuyor." ifadesini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kopuz, "Geçmişlerini unutmasınlar. Dedem çarıkla çalışırdı. Gençlikte çalışacaksın, ihtiyarlığında rahat edersin. Ben rahatım şükürler olsun. Maaşım var, emekli olmuşum ama yine durmuyorum, yine çalışıyorum. Mesleğin, bir el becerin olacak ki ekmek yiyeceksin." diye konuştu.