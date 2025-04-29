Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor

        AYFER KOÇAL - Rize'de marangozluk mesleğini sürdüren 75 yaşındaki Mustafa Kopuz, yıllardır biriktirdiği tarihi eşyaları atölyesinde hazırladığı odada sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYFER KOÇAL - Rize'de marangozluk mesleğini sürdüren 75 yaşındaki Mustafa Kopuz, yıllardır biriktirdiği tarihi eşyaları atölyesinde hazırladığı odada sergiliyor.

        İl merkezine bağlı Veliköy'de yaşayan Kopuz, 1987'den bugüne marangozluğu sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine ara vermeyen Kopuz, evinin alt katındaki atölyesinde son yıllarda sadece arı kovanı üretimi yapıyor.

        Geçmişe tanıklık eden eşyalara ilgisi bulunan Kopuz, yaklaşık 45 yıldır yöreye ait tarihi eşyaları topluyor. Mutfak gereçleri, gaz lambaları, dikiş makineleri, daktilo gibi yüzlerce ürünü bir araya getiren Kopuz, geçmişi gençlere aktarabilmek için antika eşya arayışına devam ediyor.

        Kopuz, AA muhabirine, marangozluğun yanı sıra eski eşyalara ilgisinin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

        Eski eşyaları kimi zaman arayıp bulduğunu, kimi zaman da satın alarak koleksiyonuna kattığını anlatan Kopuz, bütün eşyaları atölyesindeki bir odada sergilediğini dile getirdi.

        Kopuz, geçmişe ait eşyaların gelecek nesiller için örnek oluşturabileceğini belirterek, "Eskiden teknede ekmek yapılırdı, toprak ya da taştan oluşan pilekide pişirilirdi. Pileki burada var. Süt ve yemek kazanı, telefon, gelin lambası, semaver var. Babamın 1914'te Ruslardan aldığı dikiş makinesi var. Halen çalışıyor. Balta, kepçe, çarık, kayık feneri gibi eşyalar da bulunuyor." dedi.

        Tarihi eşyaların yanı sıra para koleksiyonunun bulunduğunu ifade eden Kopuz, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ait paraları bir araya getirdiğini anlattı.

        - "Burası tarih kokuyor"

        Kopuz, tarihi eşyalarla dolu odanın kendisinden sonra çocukları tarafından korunacağını dile getirerek, "Bir hava alıyorum, bir nefes alıyorum. Burada çok rahatım yani. Burası tarih kokuyor." ifadesini kullandı.

        Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kopuz, "Geçmişlerini unutmasınlar. Dedem çarıkla çalışırdı. Gençlikte çalışacaksın, ihtiyarlığında rahat edersin. Ben rahatım şükürler olsun. Maaşım var, emekli olmuşum ama yine durmuyorum, yine çalışıyorum. Mesleğin, bir el becerin olacak ki ekmek yiyeceksin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek

        Benzer Haberler

        Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı P...
        Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı P...
        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:
        Dervişoğlu: Türkiye'de pazarlık için kurulan partiler var
        Dervişoğlu: Türkiye'de pazarlık için kurulan partiler var
        Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vererek ligdeki konumunu korumak istiyor
        Çaykur Rizespor, kötü gidişe son vererek ligdeki konumunu korumak istiyor
        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü