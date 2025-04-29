Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde N.Ç. yönetimindeki 17 AHN 752 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra deniz kenarındaki kayalık alana düştü.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki O.K. (23), C.G. ve Y.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

        Olay yerindeki müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.K, yaşamını yitirdi.

        Y.A'nın tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, N.Ç. ve C.G'nin ise Kaçkar Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza; 1 ölü, 3 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kaza; 1 ölü, 3 yaralı
        Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor
        Rizeli marangoz antika tutkusunu atölyesinde yaşatıyor
        Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı P...
        Rize'de "Lojistik ve Taşıma Hukuku Açısından Rize İyidere Lojistik Limanı P...
        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Rize'de konuştu:
        Dervişoğlu: Türkiye'de pazarlık için kurulan partiler var
        Dervişoğlu: Türkiye'de pazarlık için kurulan partiler var