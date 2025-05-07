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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:08
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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve taktik çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.

        Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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