CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den, Rize'de yaş çay taban alım fiyatı açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Rize'de yaş çay taban alım fiyatına yönelik beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.

Adem, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, maliyetlerin çok fazla arttığını ifade ederek, yaş çayda beklentilerine yönelik fiyatı sendikalar ve ziraat odalarıyla birlikte belirlediklerini belirtti.

Bu konuya yönelik üreticilerle de görüştüklerini dile getiren Adem, şunları kaydetti:

"Bu işi bilen, bu sektörün içerisinde olan kişilerle, kurumlarla yaptığımız görüşme sonucunda aldığımız karar budur. Yaş çayın 32 lira artı 4 lira da destekleme ile birlikte 36 lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ücreti çay çiftçisine verin ve mutlu edin. Çünkü geçen sene gerçekten çok mağdur oldular. Borçları ödemede büyük sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum. En azından bu sene böyle bir rahatlama yaşasınlar ki insanların yüzü gülsün."

Toplantıya, CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile partililer katıldı.