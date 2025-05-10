Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de şehit annelerine portreleri hediye edilecek

        FİKRET DELAL - Rize'de 19 şehit annesine, Anneler Günü'nde portreleri hediye edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de şehit annelerine portreleri hediye edilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FİKRET DELAL - Rize'de 19 şehit annesine, Anneler Günü'nde portreleri hediye edilecek.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Anneler Günü'ne özel hayata geçirilen proje kapsamında, evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerin portreleri hazırlandı.

        Güneysu Halk Eğitimi Merkezi görevlisi Sevilay Saruhan ve Gençlik Merkezi'nde gönüllü çalışan Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü mezunu Selda Kars, bir hafta çalışarak 19 şehit annesinin fotoğrafını portreye dönüştürdü. Portreler, Anneler Günü'nde şehit annelerine hediye edilecek.

        Proje kapsamında ilerleyen dönemde diğer şehit annelerinin portrelerinin de çizilerek kendilerine ulaştırılması planlanıyor.

        Sevilay Saruhan, AA muhabirine, portre fikrinin, Anneler Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirildiğini söyledi.

        Projeye destek sağlamalarının istendiğini belirten Saruhan, "Ben de severek kabul ettim. Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan resim mezunu gencimiz de bana destek sağladı. Bir haftada 19 şehit annemizin fotoğraflarından portelerini çizdik." dedi.

        - "Çizerken mutlu oldum, onların da mutlu olmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize"

        Saruhan, portreleri çizerken duygusal anlar yaşadığını ifade ederek şöyle devam etti:

        "Ben de çok sevdiğim birisini yakın zamanda kaybettim. Kendimi empati yaparak onların yerine koydum. Annelerin hissettiği acıyı, duygularını daha iyi anladım. Çizerken mutlu oldum, onların da mutlu olmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize. Anneler Günü dolayısıyla çocukları akıllarına gelecek, 'Çocuğum yaşasaydı hediye değil de sarılması bile yeterdi' şeklinde düşünecekler. O boşluğu o gün daha fazla hissedecekleri için böyle güzel bir hediye takdim edilecek. O annelerin yüzünde ufak da olsa bir tebessüm yaratabilirsek ne mutlu bize."

        Selda Kars ise portreleri çizerken kendisinin de çok duygulandığını anlatarak "Normal hayatta duygusal biriyim ve çizerken de etkilendim. Bir karşılık için yapmamak da çok güzel bir şey. O annelerin mutlu olmaları için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
        ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den, Rize'de yaş çay taban alım fiyatı açı...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den, Rize'de yaş çay taban alım fiyatı açı...
        Rize'de hafif ticari araç bahçeye yuvarlandı; 2 yaralı
        Rize'de hafif ticari araç bahçeye yuvarlandı; 2 yaralı
        Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaraland...
        Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaraland...
        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü