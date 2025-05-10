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        Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel'den Anzer balı için coğrafi işaret uyarısı

        Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, tüketicilerin Anzer adı kullanılarak satışı yapılan ballarda coğrafi tescil işaretine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:30
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        Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel'den Anzer balı için coğrafi işaret uyarısı
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        Anzer Ballıköy Muhtarı Remzi Güzel, tüketicilerin Anzer adı kullanılarak satışı yapılan ballarda coğrafi tescil işaretine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

        Güzel, Rize Muhtarlar Federasyonu'nda düzenlediği basın toplantısında, İkizdere ilçesine bağlı Anzer köyündeki bal üretiminin, hava şartlarına bağlı olarak yılda 3 ile 5 ton civarında üretildiğini söyledi.

        Anzer balının dünyada en nadir ballar arasında yer aldığını ifade eden Güzel, "Anzer balımızın her yerde bol miktarda bulunduğunu gözlemliyoruz. Ancak Anzer balı adı altında satılan balların gerçek olma ihtimali yoktur. Anzer balımız coğrafi işarete sahiptir." dedi.

        Güzel, coğrafi tescilli işareti bulunmayan hiçbir balın Anzer balı olamayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Coğrafi tescile sahip Anzer balımız coğrafi işareti dışında hiçbir şekilde ambalajlanamaz, paketlenemez ve satılamaz. Son yıllarda yüzlerce marka isim adı altında Anzer ibaresi geçen ballar piyasada bol miktarda satılmaktadır. Anzer ibaresi aldatıcı bir şekilde Anzer uzantılı, ticari ve yer isimleriyle tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmaktadır. Anzer yaylamızda üretilen bal miktarının bin katı kadar sahte Anzer balı satılmaktadır."

        Anzer balının yalnızca kooperatifleri aracılığıyla satıldığına dikkati çeken Güzel, "Balımızı korumaya kararlıyız. Sahte Anzer balı satışlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem Anzer balımızın değerini korumak hem de vatandaşlarımızın yurt içi ve yurt dışında kandırılmalarının önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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        Galeri

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