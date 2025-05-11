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        Rize'de "Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi" açıldı

        Rize'de, Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla "Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:57
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        Rize'de "Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi" açıldı
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        Rize'de, Halk Eğitim Merkezi organizasyonuyla "Dönüşen ürünler, üreten anneler sergisi" açıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde, "Anneler Günü" kapsamında açılışı yapılan sergide, asırlık bir eve ait pencereden dönüştürülen tablolar, eski güğümlerden oluşturulan eserler, tepsiler, sehpalar, işleme yapılmış yastıklar, bez çantalar, kitap ayraçları, boyama yapılmış tabaklar yer alıyor.

        Rize Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğretici Emine Kuvvet, ürünleri yapan öğrencilerin daha çok annelerden oluştuğunu söyledi.

        Serginin ismini özellikle "Dönüşen ürünler, üreten anneler" şeklinde belirlediklerini ifade eden Kuvvet, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Annelerimiz, 3 aylık kurs süresi zarfında inanılmaz ürünler ortaya çıkardılar. Hem pek çok ürünü geri dönüştürdüler hem de gençlere örnek olması anlamında üretime katkı sağladılar. Tüketmekten ziyade üretmenin ve bu ürettiklerimizi de kullanılır hale getirmenin önemini vurguladılar."

        Kuvvet, sergilenen ürünlerle Anneler Günü'nde gençlere örnek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Gençlerimizi daha çok üretmeye yönlendirmek, öğrencilerimize de bu hedefi göstermek istedik. Sergimiz çok ilgi gördü." dedi.

        Kuvvet, serginin 14 Mayıs'a kadar açık kalacağını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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