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        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın acı günü

        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:50
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        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın acı günü
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        AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı vefat etti.

        Evinde tedavi gören 86 yaşındaki Avcı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        Avcı'nın, yarın Sahil Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dağsu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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