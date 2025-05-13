AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'nın babası Hacı Kemal Avcı'nın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Dün vefat eden 86 yaşındaki Avcı için Sahil Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Muhammed Avcı ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, AK Parti MKYK Üyeleri Erkan Kandemir ve Fatih Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ve vatandaşlar katıldı.

Hacı Kemal Avcı'nın cenazesi, namazın ardından Dağsu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve yakınlarına başsağlığı diledi.