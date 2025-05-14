Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, daraltılmış alanda yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.
Sakatlığı bulunan oyuncu Papanikolaou, idmana katılmadı.
Karadeniz takımı, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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