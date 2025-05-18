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        Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:11
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        Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavrun yaylaları yollarında iş makineleriyle karla mücadele çalışması devam ediyor.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı güzergahta yol açma çalışması yürüttü.

        Ekipler, iş makineleriyle her iki yayla için yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

        Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

        Galeri
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