Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 6-3 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlar da bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:36 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Göztepe maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 6-3 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlar da bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı." dedi.

        Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son iki aydır içinde bulundukları durumun gerçekten kolay bir durum olmadığını söyledi.

        Çok yoğun, stresli zamanlar geçirdiklerini belirten Palut, "Oyuna baktığınız zaman çok güzel goller attık. Gerçekten plana uygun goller attık. Öteki taraftan üç tane de çok kötü gol yedik. Öne geçtik, yakalandık. Oyun 4-2 oldu rahatladık mı derken bir kötü gol daha yedik. Sürekli bu heyecan ve baskı hepimizin üzerinde devam etti. Sonra bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlar da bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı." diye konuştu.

        Oyuncularını tebrik eden Palut, "Bugün çok iyi oynadılar. Çok kötü goller yediler sadece ama onun dışında çok iyi oynadılar. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tam istedikleri bir sezon olmadığının farkındayım ama en azından çok daha kötüsüyle onları üzmedik. Bugün ligi korktuğumuz ve korkmaya başladığımız yerde noktalamadık. Tabii ki bundan bir başarı payesi çıkaracak değilim. Çok şükür ediyorum. Yaşadığımız baskı kolay değildi. Bu bitti." ifadelerini kullandı.

        "Ben, oyuncularım ve ekibim daha iyisini başarabilirdik." diyen Palut, "Tabii bunun değerlendirileceği gün, bugün değil. Bugün önemliydi ve kazandık. Çok şükür ki yarışı bir şekilde tamamladık. İki maçımız daha var. Çaykur Rizespor'a yakışan mücadeleleri göstermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        - Göztepe cephesi

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maça çok iyi başladıklarını söyledi.

        Oyun anlamında iyi olduklarını aktaran Stoilov, şunları kaydetti:

        "Kalemizde çok fazla kontratak gördük ve rakibin gerçekleştirdiği kontratakları maalesef durduramadık. Yakaladığımız bazı fırsatları da değerlendiremedik. Altı gol kalenizde görürseniz o zaman üç gol atsanız bile bu yeterli olmuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor - Göztepe: 6-3
        Çaykur Rizespor - Göztepe: 6-3
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Rize'de yerleşim yerine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Rize'de yerleşim yerine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
        Rize'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası yarışları sona erdi
        Rize'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası yarışları sona erdi
        "Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi
        "Rize'nin Asırlık Gelinlikleri" defilesi düzenlendi
        Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor
        Rize'de yayla yollarında karla mücadele sürüyor