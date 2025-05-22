Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda core çalışması yaptı. 5'2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

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