Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda core çalışması yaptı. 5'2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Papanikolaou, idmana katılmadı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.