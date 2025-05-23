Rize'de müzikle matematiği sevdiren öğretmen ortaokul öğrencilerine konser verdi

Rize'de öğretmen Mehmet İnal, bestelediği şarkılarla öğrencilere matematik dersini sevdiriyor.

Çayeli ilçesi Yamantürk Ortaokulu matematik öğretmeni İnal, yaklaşık 10 yıldır matematik dersini müzikle birleştiriyor.

İnal, öğrencilerin müziğe olan ilgisinden yola çıkarak, akılda kalıcılığı sağlamak amacıyla matematikte yer alan terimleri notalara dökerek, derslerde gitarıyla seslendiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Sarıkaya da İnal’a destek verirken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sanata ve kültüre duyarlı çocuklar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda İnal ve Sarıkaya, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda ilçedeki ortaokul öğrencilerine matematik terimlerinden oluşan şarkılarla konser düzenledi.

"Ondalık gösterim, yüzdeler, cebirsel ifadeler, prizmalar, matematik her yerde ve sayılar" isimli şarkılara eşlik eden öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrencisinin isteği üzerine derste gitar çaldığını daha sonra bu yeteneğini matematikle birleştirerek, dersi sevdirmek için bu girişimde bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerinin derse olan ilgisini artırmak ve sevdirmek amacıyla birlikte şarkı sözü yazmaya başladıklarını dile getiren İnal, "Derslerde matematiği anlattıktan sonra bu tarz gitarla şarkılar söyledik. Çocuklar da ilgi ve sevginin arttığını gördüm." diye konuştu.

İnal, matematik terimleriyle bestelenen şarkı yöntemiyle çocukların akıllarında kalıcılığı sağladığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da sanata ve kültüre duyarlı çocuklar yetiştirelim, matematiğe ilgi ve sevgiyi artıralım diye Mustafa hocamızla beraber bir konser düzenledik. Türkiye'de bir ilk olsun istedik. Matematik konserinde çocuklarda çok eğlendi." ifadelerini kullandı.

Şarkı sözlerinden örnekler veren İnal, kendisine ait 12 bestesinin bulunduğunu, amaçlarının çocukların eğlenerek matematiği sevmeleri olduğunu kaydetti.

Öğretim Üyesi Sarıkaya da müzik ile matematiğin akraba olduğunu ifade ederek, "Müzik zaten başlı başına bir matematik. Gerek ritimler, ölçüler, armoni ve her şeyle müzik zaten matematiğin içinde bir sanat dalı." dedi.