Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan aramada 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 22:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin İyidere ilçesinde yapılan aramada 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta ilçede operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında, yabancı plakalı bir tırın dorsesinin içinde koli yığınları arasında oluşturulan alanda gizlenmiş 13 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmenlerin yakalandığı araç sürücüsü R.M.R. yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        Bakan Fidan Putin ile görüştü
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Avrupa'nın en büyüğü yurda döndü!
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat

        Benzer Haberler

        Rize'de gençlere "Güvenli İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verild...
        Rize'de gençlere "Güvenli İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verild...
        Rize'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Rize'de uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Rize'de iki anne çocuklarının ardından aikidoya başladı
        Rize'de iki anne çocuklarının ardından aikidoya başladı
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
        Rize'de müzikle matematiği sevdiren öğretmen ortaokul öğrencilerine konser...
        Rize'de müzikle matematiği sevdiren öğretmen ortaokul öğrencilerine konser...
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı