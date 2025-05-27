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        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Rize ve Artvin'de yaz okulu tanıtım törenine katıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA tarafından Rize ve Artvin'de açılacak ortaokul yaz okulu tanıtım programlarına iştirak etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:26 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:30
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        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Rize ve Artvin'de yaz okulu tanıtım törenine katıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA tarafından Rize ve Artvin'de açılacak ortaokul yaz okulu tanıtım programlarına iştirak etti.

        Beşinci, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, TÜGVA'nın ortaokul tanıtım ve faaliyetlerine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

        Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Beşinci, TÜGVA tarafından ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye girenlere bisiklet ve tabletlerini teslim etti.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, TÜGVA İl Temsilcisi Seyyit Ahmet Seven, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortaokul öğrencileri katıldı.

        Beşinci, programın ardından gazetecilere, yaz okulunda öğrencilerin yüzmeden ata binmeye, temel dini bilgiler eğitiminden çok farklı disipline kadar eğitim alacaklarını belirterek, "Aslında hem eğlenecekler hem de öğrenecekler, bunun heyecanını yaşıyoruz." dedi.

        Geçen yıl 215 bin öğrencinin yaz okullarına katıldığını dile getiren Beşinci, "Bu yıl hedefimiz 350 bin. Çünkü anneler babalar sürekli bize, 'Yaz okulu ne zaman başlıyor?' diye soruyorlar. 6 hafta sürecek yaz okulumuza Rize halkını da bekliyorum." diye konuştu.

        - TÜGVA yaz okullarına katılım ücretsiz

        İbrahim Beşinci, daha sonra Artvin Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen yaz okulları tanıtım programa iştirak etti.

        Beşinci, program sonrası gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında düzenledikleri yaz okullarına ilginin yoğun olduğunu söyledi.

        Yaz okulları ile öğrencilerin hem eğleneceğini hem de öğreneceğini belirten Beşinci, yaz okulunun anne babaların çok aradığı, ihtiyaç duyduğu bir faaliyet olduğunu kaydetti.

        Beşinci, TÜGVA yaz okullarına katılımın ücretsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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