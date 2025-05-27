TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Rize ve Artvin'de yaz okulu tanıtım törenine katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA tarafından Rize ve Artvin'de açılacak ortaokul yaz okulu tanıtım programlarına iştirak etti.

Beşinci, Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, TÜGVA'nın ortaokul tanıtım ve faaliyetlerine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Beşinci, TÜGVA tarafından ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye girenlere bisiklet ve tabletlerini teslim etti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, TÜGVA İl Temsilcisi Seyyit Ahmet Seven, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortaokul öğrencileri katıldı.

Beşinci, programın ardından gazetecilere, yaz okulunda öğrencilerin yüzmeden ata binmeye, temel dini bilgiler eğitiminden çok farklı disipline kadar eğitim alacaklarını belirterek, "Aslında hem eğlenecekler hem de öğrenecekler, bunun heyecanını yaşıyoruz." dedi.