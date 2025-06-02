Rize'deki çay bahçelerinde ilk sürgün hasadı yoğunluğu

Rize'de 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün yaş çay alımları, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nün ve özel sektör çay fabrikalarının alımlarıyla devam ediyor.

Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada devam eden üreticiler, topladıkları ürünü hızlı bir şekilde çay alım yerlerine teslim ederek, satım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Merkeze bağlı Camidağı köyünde çay hasadı gerçekleştiren 46 yaşındaki Kemal Bak, bayram öncesi yoğun çalıştıklarını söyledi.

Bak, verimden memnun olduklarını ifade ederek, "Kurban bayramı öncesi biraz yoğunluk var. Bayram ziyaretleri, birazda çayı yarılama, rahatlama açısından gayret ediyoruz. Çayın birinci sürgünü güzel fena değil, Allah bereket versin. İnşallah ikinci sürgünde daha iyi olur umudumuz bu yönde."ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bahçelerde daha fazla mesai yaptıklarını belirten Leyla Küçük ise, "Bu aralar bayramda sıkışmamak için gayret ediyoruz. Erken topluyoruz, ikinci ve üçüncü sürgün daha erken olsun diye. Çayımız bereketli çok şükür."diye konuştu.