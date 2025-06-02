Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'deki çay bahçelerinde ilk sürgün hasadı yoğunluğu

        Rize'de 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün yaş çay alımları, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nün ve özel sektör çay fabrikalarının alımlarıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'deki çay bahçelerinde ilk sürgün hasadı yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'de 16 Mayıs'ta başlayan birinci sürgün yaş çay alımları, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nün ve özel sektör çay fabrikalarının alımlarıyla devam ediyor.

        Havanın yağışlı olmasına rağmen hasada devam eden üreticiler, topladıkları ürünü hızlı bir şekilde çay alım yerlerine teslim ederek, satım işlemlerini gerçekleştiriyor.

        Merkeze bağlı Camidağı köyünde çay hasadı gerçekleştiren 46 yaşındaki Kemal Bak, bayram öncesi yoğun çalıştıklarını söyledi.

        Bak, verimden memnun olduklarını ifade ederek, "Kurban bayramı öncesi biraz yoğunluk var. Bayram ziyaretleri, birazda çayı yarılama, rahatlama açısından gayret ediyoruz. Çayın birinci sürgünü güzel fena değil, Allah bereket versin. İnşallah ikinci sürgünde daha iyi olur umudumuz bu yönde."ifadelerini kullandı.

        Kurban Bayramı dolayısıyla bahçelerde daha fazla mesai yaptıklarını belirten Leyla Küçük ise, "Bu aralar bayramda sıkışmamak için gayret ediyoruz. Erken topluyoruz, ikinci ve üçüncü sürgün daha erken olsun diye. Çayımız bereketli çok şükür."diye konuştu.

        Çay üreticisi Ayşe Sadıkoğlu da bayramda misafirlerini rahatça ağırlamak, kurban ibadetini rahatça yerine getirmek için yoğun bir şekilde çay hasadı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası sona...
        12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası sona...
        ÇAYKUR 1. sürgün yaş çay alımlarını sürdürüyor
        ÇAYKUR 1. sürgün yaş çay alımlarını sürdürüyor
        Rize'de derede balık ölümlerine inceleme
        Rize'de derede balık ölümlerine inceleme
        Rize'de üzerine kaya parçası düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Rize'de üzerine kaya parçası düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki 1 kişi öldü, 2...
        Yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki 1 kişi öldü, 2...
        Çaykur Rizespor - Hatayspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Hatayspor maçının ardından