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        Rizeli muhtarlardan "düğüne davet edilmedim" sorununa dijital çözüm

        FİKRET DELAL - Rize'nin Ardeşen ilçesinde dört köy muhtarı, düğün davetiyesi dağıtımının daha kolay hale gelmesi amacıyla "dijital gönderim" kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:33
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        Rizeli muhtarlardan "düğüne davet edilmedim" sorununa dijital çözüm
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        FİKRET DELAL - Rize'nin Ardeşen ilçesinde dört köy muhtarı, düğün davetiyesi dağıtımının daha kolay hale gelmesi amacıyla "dijital gönderim" kararı aldı.

        İlçeye bağlı Yukarıdurak, Kaçkar, Önder ve Deremezra köylerinin muhtarları, düğün davetiyelerinin dağıtımı sırasında coğrafi koşullar nedeniyle insanların zorlanması sorununa çözüm bulabilmek için bir araya geldi.

        Düğün davetiyelerinin dijital yollarla ulaştırılması halinde sorunun çözülebileceği yönünde fikir birliği sağlayan muhtarlar, ihtiyar heyetlerinin de katılımıyla ortak bir karar aldı.

        Kararda, davetiye dağıtmanın coğrafi koşullar nedeniyle zor bir hal aldığı belirtilerek, "Bu zorluğu kolaylaştırmak adına dört muhtarlığın ortak aldığı kararla düğün sahibinin düğün davetiyesini kişinin bireysel WhatsApp, kısa mesaj veya bireysel telefon numarası ile aramasıyla düğüne davet etmiş sayılacaktır." ifadeleri yer aldı.

        - "Düğüne davet edilmedim" mazereti geçerli değil

        Davetiyelerin aynı zamanda düğün gününde muhtarlarca dijital olarak paylaşılacağı ifade edilerek, "Bu şekilde davet alanların 'düğüne davet edilmedim' mazereti geçerli sayılmayacaktır." denildi.

        Kaçkar Köyü Muhtarı Mehmet Yazıcı, AA muhabirine, vatandaşların davetiye dağıtma zorluğunun çözümü konusunda bir süredir talepleri olduğunu söyledi.

        Davetiye dağıtımı sırasında coğrafi nedenlerle zorluklar yaşandığını belirten Yazıcı, "Yerleşik alanlar çok dağınık. Böyle bir çağın ve teknolojinin bize verdiği kolaylıktan faydalanmak istedik. Dört muhtar arkadaşla bunun çalışmasını yaptık ve böyle bir karara vardık." dedi.

        Düğün sahibinin isterse davetiyesini elden dağıtabileceğini anlatan Yazıcı, aldıkları karara güzel tepkiler verildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Şu anda herkes tarafından kabul görmüş vaziyette. Bir yıldır bu karar üzerine çalışıyorduk. Bundan sonra düğünlerde davetiyeyi WhatsApp üzerinden atan düğün sahibi karşı tarafı davet etmiş sayılacak, 'ben düğüne davet edilmedim' bahanesi olmayacak. Biz dört muhtarlık olarak telefon numaralarını da bir çatı altına toplayacağız ve vatandaşlarımıza bu konuda da yardımcı olacağız."

        - "Eve gidiyoruz, evde bulamıyoruz"

        Önder Köyü Muhtarı Turan Yılmaz, hareketli bir nüfusa sahip olduklarını dile getirerek, "Vatandaşlar düğün davetiyelerini dağıtmakta zorlanıyordu ve 'eve gidiyoruz evde bulamıyoruz' diye sıkıntı yaşıyorduk. Biz dört muhtar arkadaşlarla beraber oturduk, 'bunu nasıl çözebiliriz' noktasında fikir alışverişi yaptık. Günümüzdeki bu teknolojik ortamlarda da bu şekilde çözülebileceğini kanısına vardık ve böyle bir karara vardık." ifadelerini kullandı.

        Yukarıdurak Köyü Muhtarı Hasan Öztabak da kararın önemli bir kolaylık sağlayacağına işaret ederek, "Bunun zamanla oturacağına inanıyorum. Düğün yapan arkadaşlar 500-600 eve gitmek zorunda kalıyordu. Bu uygulama, bir kolaylık olacak. Güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum." dedi.

        Deremezra Köyü Muhtarı İrfan Kuru ise aldıkları kararın diğer köylere de emsal olması gerektiğini söyledi.

        Önder köyü sakinlerinden 68 yaşındaki Mustafa Önder, kararı doğru ve yerinde bulduklarını belirterek, "Yaklaşık 500-600 eve zarf dağıtıyorsun. Bu birkaç günlük iş. Yine bazıları 'beni niye davet etmedin?' diyor. Sonra ulaşamıyorsun, ulaşsan bile zarfın ulaşmıyor. Bu bir kolaylık oldu diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Yukarıdurak köyü sakinlerinden Mustafa Zeytin de kararı desteklediklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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