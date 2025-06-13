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        Rize'de sağlık memnuniyeti anketi hayata geçirildi

        Rize İl Sağlık Müdürlüğünce hastaların ve çalışanların memnuniyetini ölçmek için çevrimiçi anket uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:53
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        Rize'de sağlık memnuniyeti anketi hayata geçirildi
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        Rize İl Sağlık Müdürlüğünce hastaların ve çalışanların memnuniyetini ölçmek için çevrimiçi anket uygulaması başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta odaklı yaklaşımları güçlendirmek amacıyla yeni bir anket uygulaması hayata geçirildiği belirtildi.

        Geliştirilen uygulama ile vatandaşların hastanede tedavi olduktan sonra cep telefonlarına gelen bildirim aracılığıyla bir ankete yönlendirilecekleri, görüş ve deneyimlerini doğrudan paylaşabilecekleri ifade edildi.

        Sağlık çalışanlarının da çalışma koşullarına ilişkin görüş ve önerilerini iletme imkanının da yer aldığı uygulama ile hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

        İl genelindeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde yatarak ve ayaktan poliklinik hizmeti alan hastalar ile sağlık tesislerindeki görevlilere yönelik dört ayrı anket uygulaması başlatıldığına işaret edildi.

        Açıklamada, hasta perspektifinden bakılarak oluşturulan anketlerde, hasta haklarının korunması, hasta ve hasta yakınlarının süreç boyunca saygı görmesi ve özenli bir hizmet almasının amaçlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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