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        Çaykur Rizespor'da kamp programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:17
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        Çaykur Rizespor'da kamp programı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 30 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ekibin, 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ikinci etap çalışmalarının ise 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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