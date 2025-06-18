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        Rize'de bazı yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:39
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        Rize'de bazı yaylaların yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Kavron yaylalarının yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar yağışı, Kaçkar Dağları'nın bir kısmını da kapsayan bölgede dün geceden itibaren aralıklarla etkili oldu.

        Dağın zirvesi ve yaylaların yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Şehrin stres ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler, dinlenme rotası olarak seçtikleri yaylalarda yılın bu döneminde kar sürpriziyle karşılaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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