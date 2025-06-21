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        Rize'de dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Rize'nin İkizdere ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:46
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        Rize'de dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.A'nın (22) kullandığı 25 MA 0434 plakalı otomobil, İlçenin Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü ve beraberindeki E.M. (19), M.R.M. (13), E.M. (26) ve M.M'yi (8) bulundukları yerden çıkardı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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