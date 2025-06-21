Rize'de dere yatağına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Rize'nin İkizdere ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Rize'nin İkizdere ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
M.A'nın (22) kullandığı 25 MA 0434 plakalı otomobil, İlçenin Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü ve beraberindeki E.M. (19), M.R.M. (13), E.M. (26) ve M.M'yi (8) bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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