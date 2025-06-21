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        Çaykur Rizespor, Furkan Orak'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:02
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        Çaykur Rizespor, Furkan Orak'ı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor'dan 24 yaşındaki Furkan Orak'ı transfer etti.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Furkan Orak'ın transferi için Erokspor ve oyuncu ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Furkan Orak için transfer döneminin açılması ile birlikte imza töreni düzenlenecektir. Furkan Orak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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