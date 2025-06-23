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        Rize'de ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Rize'de yapılan ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:14 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:14
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        Rize'de ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Rize'de yapılan ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen şüphelilerin 2-22 Haziran tarihlerinde ev, araç, iş yerleri ve üzerleri arandı.

        Aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bir yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla, 11'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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