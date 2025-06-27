Çaykur Rizesporlu futbolcu Eray Korkmaz, Esenler Erokspor'a kiralandı
Çaykur Rizespor, futbolcusu Eray Korkmaz'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.
Çaykur Rizespor, futbolcusu Eray Korkmaz'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın 1 yıllık geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlandığı belirtildi.
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