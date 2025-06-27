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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Eray Korkmaz, Esenler Erokspor'a kiralandı

        Çaykur Rizespor, futbolcusu Eray Korkmaz'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:39
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Eray Korkmaz, Esenler Erokspor'a kiralandı
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        Çaykur Rizespor, futbolcusu Eray Korkmaz'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın 1 yıllık geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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