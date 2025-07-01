Çaykur Rizespor'dan sözleşmeleri biten oyuncular için teşekkür mesajı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil- mavili formamız altında başarıyla görev yapan kaptanımız Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic'in sözleşmesi sona ermiştir. Oyuncularımıza kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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