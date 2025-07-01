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        Çaykur Rizespor'dan sözleşmeleri biten oyuncular için teşekkür mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 23:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 23:38
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        Çaykur Rizespor'dan sözleşmeleri biten oyuncular için teşekkür mesajı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 7 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeşil- mavili formamız altında başarıyla görev yapan kaptanımız Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic'in sözleşmesi sona ermiştir. Oyuncularımıza kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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