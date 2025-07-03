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        Rize Valisi Baydaş, düşen özel jete ulaşılması için yürütülen çalışmaları sahada koordine ediyor

        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 03.07.2025 - 00:25
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        Rize Valisi Baydaş, düşen özel jete ulaşılması için yürütülen çalışmaları sahada koordine ediyor
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        Bayburt-Rize-Erzurum sınır hattında düşen özel jete ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İhsan Selim Baydaş, Bayburt-Rize- Erzurum sınır hattında özel bir jetin kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla İkizdere ilçesine bağlı Çifteköprü köyüne intikal etti.

        Vali Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, muhtarlar ve ilgili kurum temsilcileriyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerini sahada takip ediyor.

        AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen çalışmalar, zorlu arazi koşullarına rağmen kesintisiz şekilde devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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