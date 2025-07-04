Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçağın enkazına ulaşıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Bu kişinin, ekiplere de seslenerek, "Gelin, bayan canlı, koşun müdahale gerekiyor." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, uçağın enkazını uzaktan gören kişinin koşarak olay yerine geldiği, yaralı Hicran Kaya'ya "Nasılsınız? Geldik. Öbür arkadaştan ses var mı? İyi misiniz, bilinciniz yerinde mi?" dediği anlar yer alıyor.

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