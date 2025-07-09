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        Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kocaeli'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran'ın (72) cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:33 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:34
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        Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
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        Kocaeli'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran'ın (72) cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

        Kaçaran için İkizdere ilçesindeki Merkez Kubbeli Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Kaçaran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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