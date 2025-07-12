Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:54 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        M.Ç. (47) idaresindeki 08 AN 990 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkisindeki kavşakta aynı istikamette ilerleyen V.A. (35) yönetimindeki 53 EA 688 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle V.A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı

        Benzer Haberler

        Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı
        Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı
        LGS Türkiye birincisi Mahmut Ali: Günlük 6 saatlik çalışma başarıyı getirdi
        LGS Türkiye birincisi Mahmut Ali: Günlük 6 saatlik çalışma başarıyı getirdi
        Ayder Yaylası'nda horonlu 'ideal kilo' hareketi
        Ayder Yaylası'nda horonlu 'ideal kilo' hareketi
        Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, sezon hazırlıklarını değerlen...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, sezon hazırlıklarını değerlen...
        Çaykur Rizespor - Dinamo Tiflis: 1-3
        Çaykur Rizespor - Dinamo Tiflis: 1-3