Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        ÇAYKUR piyasaya mavi yemişli çay sunmaya hazırlanıyor

        FİKRET DELAL - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mavi yemişli siyah çay ve mavi yemişli beyaz çay şeklinde farklı ürünler çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR piyasaya mavi yemişli çay sunmaya hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FİKRET DELAL - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, mavi yemişli siyah çay ve mavi yemişli beyaz çay şeklinde farklı ürünler çıkarmayı düşündüklerini söyledi.

        Alim, AA muhabirine, ikinci sürgün kampanyasını, üreticilerin daha rahat olması, acele etmeden hasat yapabilmesi amacıyla erken açtıklarını belirtti.

        Mayıs 2024'te birinci sürgünde 210 bin ton yaş çay aldıklarını ifade eden Alim, "Bu yıl aynı dönemde 233 bin ton yaş çay aldık. İkinci sürgünde de üreticilerimizin elinde ne kadar çay varsa hepsini almaya talipliyiz." diye konuştu.

        Alim, üreticilerden çay hasadında acele etmemelerini isteyerek, şöyle devam etti:

        "Günlük verilen limitler doğrultusunda dikkatli ve sağlıklı bir şekilde hasat yapılmasını istiyoruz. Çayın tamamını alacağımızı açık açık söylüyoruz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Yeter ki üreticilerimiz toplamada acele etmesin. Günlük limitlerle bize çayı satmaları durumunda tamamını alacağız. Çayı da kaliteli bir şekilde işlemek istiyoruz. Her türlü üreticimizin yanındayız. Sağlıklı bir ikinci sürgün dönemi geçirmek istiyoruz."

        Çayın kaliteli olmasını istediklerinin altını çizen Alim, şu değerlendirmede bulundu:

        "Üreticilerimiz de bunun farkında. Hasat döneminde çayda ot, yabancı madde olmadan, dikkatle yapılmış bir hasat istiyoruz. Çayımızı dünyanın her yerinde daha sağlıklı ve herkesin talep edeceği bir ürün haline getirmek için hepimizin elinden geleni yapması gerekiyor. Bu değer ve kalite her geçen gün daha da ileriye gidecek. Tek derdimiz Türk çayını ülkemizde ve dünyada bilinir ve tek lider olarak göstermek. Çay bu bölge için her şey demek."

        - "Çay, ileride çok daha farklı ürünlerle karşımıza çıkacak"

        Alim, çayın her şeyini değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Çay atıklarından elde edilen ekstrakt, pelet ve kozmetik gibi ürünlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Çay, ileride çok daha farklı ürünlerle karşımıza çıkacak. Çay tohumu yağı, yanık kremi gibi ürünlerin çalışmaları devam ediyor. Cocopeat diye farklı bir ürün var. Tarımda altlık, topraksız tarım olan yerlerde değerlendiriliyor. Bizim de Çaykopit adı altında çalışmalarımız devam ediyor. Hem üniversitemiz hem biz, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Oradan da farklı sonuçlar elde edeceğiz. Toprak olmayan yerlerde altlık olarak kullanılıyor ve orada farklı ürünler elde edilebiliyor. Çaykopit'in her türlü üretim ve patent hakkını aldık ve değerlendirdik."

        ÇAYKUR olarak ürün yelpazesini genişletmeye devam ettiklerini anlatan Alim, "MOD" serisi adı altında bitkisel çay ürünlerinin ise hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

        Alim, bölgede likapa ve yaban mersini gibi adlarla da bilinen mavi yemişten hazırlanan yeni ürünlerin piyasaya sunulacağını belirterek, "Mavi yemişli siyah çay ve mavi yemişli beyaz çay şeklinde farklı bir ürün çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

        Geçen yıl 186 kilogram beyaz çay aldıklarını ifade eden Alim, "Tamamı satıldı, yok satıyoruz. Üreticilerimiz geçen yıl pek rağbet göstermedi. Bu yıl ise şimdiye kadar yaklaşık 70-80 kilogram beyaz çay tomurcuğu aldık. Yıl sonuna kadar bu rakam 300 kilogramı geçer diye tahmin ediyorum. Beyaz çayın kilosu 6 bin lira. Talep var, üreticilerimiz kolaylıkla toplayabilir. Çok güzel bir gelir. Bu yıl üreticilerimizden daha çok toplayıp satmalarını istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Rize'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
        Rize'de dereye düşüp, takla atan 2 otomobilde; 1'i ağır 9 yaral
        Rize'de dereye düşüp, takla atan 2 otomobilde; 1'i ağır 9 yaral
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı
        Rize'de günde 6 saat ders çalışan Genç, LGS'de tam puan aldı
        LGS Türkiye birincisi Mahmut Ali: Günlük 6 saatlik çalışma başarıyı getirdi
        LGS Türkiye birincisi Mahmut Ali: Günlük 6 saatlik çalışma başarıyı getirdi
        Ayder Yaylası'nda horonlu 'ideal kilo' hareketi
        Ayder Yaylası'nda horonlu 'ideal kilo' hareketi