Rize'de seyir halindeki kamyonet yandı
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Sulak köyünde İsmet İ.'nin kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonette, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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