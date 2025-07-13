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        Rize'de seyir halindeki kamyonet yandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:06
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        Rize'de seyir halindeki kamyonet yandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Sulak köyünde İsmet İ.'nin kullandığı plakası belirlenemeyen kamyonette, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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