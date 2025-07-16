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        Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:31
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        Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Rize'de 19 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

        Şölende sünnet kıyafeti giyen 19 çocuk, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın makam aracının yanı sıra polis ve zabıta araçlarıyla şehir turu yaptı.

        Rize Öğretmen evinde gerçekleştirilen programda, çocuklara gram altın ve bisiklet hediye edildi.

        Vali Baydaş, yaptığı açıklamada, sünnet geleneğinin kültür açısından önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın sünnetlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah ailelerinin düğünlerini görmeleri nasip olur. " dedi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak ise Rize'de ilk defa bu organizasyonu yaptıklarını ifade ederek, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce geçen yıl tüm Türkiye'de başladı. Bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl Trabzon'da yapılmıştı. Bu yıl Rize'de 19 çocuğumuzla başladık. İnşallah ilerleyen süreçte geniş katılımla yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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