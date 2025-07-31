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        Rize'de "Din Görevlileri Arası 1. Ayet Hadis Ezberleme Yarışması" bölge finali yapıldı

        Rize'de, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Din Görevlileri Arası 1. Ayet Hadis Ezberleme Yarışması" bölge finali düzenlendi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:37
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        Rize'de "Din Görevlileri Arası 1. Ayet Hadis Ezberleme Yarışması" bölge finali yapıldı
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        Rize'de, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Din Görevlileri Arası 1. Ayet Hadis Ezberleme Yarışması" bölge finali düzenlendi.​​​​​​​

        Rize Müftülüğü ev sahipliğinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, ÇAYKUR Ziraat Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop'tan din görevlileri katıldı.

        Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Peçe'nin başkanlık ettiği değerlendirme komisyonunda, Rize Müftü Yardımcısı Abdulkerim Karabıyık, Tokat Müftü Yardımcısı Engin Çiçek, Trabzon Müftülüğü vaizi Ahmet Baş ve Giresun Müftülüğü vaizi Metin Ayar yer aldı.

        Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, yarışmaya katılan din görevlilerine başarı dileyerek, "Karadeniz Bölgesi için bir birinciyi temsilen seçeceğiz. Burada seçilecek hocamız, Türkiye finalinde bölgemizi en güzel şekilde temsil edecek." dedi.

        Samsun'dan katılan Muhammed Demirbaş'ın birinci olduğu yarışmada, Rize'den Mustafa Yalmun ikinci, Trabzon'dan Bayram Birinci ise üçüncülüğü elde etti.

        Program, dereceye giren din görevlilerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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