Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesindeki yol inşaatı çalışmaları sırasında kalıp çöktü.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalıbın altından çıkarılan yaralı 5 işçi, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
