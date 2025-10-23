Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı

        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        23.10.2025 - 23:38
        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Rize'de yol inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesindeki yol inşaatı çalışmaları sırasında kalıp çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, AFAD, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalıbın altından çıkarılan yaralı 5 işçi, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

