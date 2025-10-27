Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık çalışanı kadın kamyonetin çarpması sonucu yaralandı

        Giriş: 27.10.2025 - 20:25 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:25
        Alınan bilgiye göre, K.A.T yönetimindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonet, Portakallık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık personeli N.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan N.D, meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        N.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

