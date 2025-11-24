Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geleneksel hamsi şenliği düzenlendi

        Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince düzenlenen geleneksel şenlikte yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:24 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:24
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geleneksel hamsi şenliği düzenlendi
        Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesince düzenlenen geleneksel şenlikte yaklaşık 1 ton hamsi tüketildi.

        Kongre ve Kültür Merkezi önünde gerçekleşen şenliğe katılan öğrenciler, tulum eşliğinde horon tepip, ikram edilen hamsilerin tadına baktı.

        Öğrencilerden Furkan Özyürek, etkinliği çok beğendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Renkli görüntülerin oluştuğu şenliğe katılan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, öğrencilerin daveti üzerine horona katıldı.

        Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Mustafa Çakır, hamsi şenliğini her yıl düzenlediklerini belirterek, "Yaklaşık 1 tonu aşkın hamsi tüketildi. 15 kampüsten öğrencilerimiz merkez kampüse geldi ve doya doya eğlendiler. Vizelerin sonunda böyle bir moral ve motivasyona öğrencilerimizin ihtiyacı vardı." diye konuştu.

