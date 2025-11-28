Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:22
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Yeşil-mavili takım, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

        Karadeniz ekibinde tedavisi süren Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı Laçi ve Samet Akaydin yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

