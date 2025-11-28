Çaykur Rizespor, yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak

Karadeniz ekibinde tedavisi süren Halil Dervişoğlu ile kart cezalısı Laçi ve Samet Akaydin yarınki maçta forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili takım, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 14 puanla ligde 11'inci sırada bulunuyor. Zecorner Kayserispor ise 9 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

