        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" programı düzenlendi

        Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" konulu program yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:57
        Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" programı düzenlendi
        Rize'de "Afetlerden Önce Hazırlıklı Ol, Hayatta Kal" konulu program yapıldı.

        Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Dizman afet öncesi, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Doç. Dr. Dizman, Türkiye'nin deprem noktasında bir afet bölgesini olduğunu belirterek, "Ülkemizde özellikle deprem başta olmak üzere birçok afet olmakta. Bir de bizim yaşadığımız coğrafyadaki afetleri tanımalıyız. Rize, heyelanda ilk sıralarda. Dolayısıyla heyelanı tanımamız lazım." diye konuştu.

        Hangi tehlikelerin ilimizde olduğunu bilmenin önemli olduğuna değinen Dizman, "Yani biz bunun farkında olacağız. Hangi tehlikeler var? Bu tehlikelerden nasıl koruyacağız? İşte herhangi bir afet başlamadan önce ne yapacağız? Sırasında ne yapacağız? Sonrasında ne yapacağız? Bunları öğrenmek için buradayız. Bunları 4 ana başlıkta topluyoruz." diye konuştu.

        Rize'nin Türkiye'nin en çok yağış alan ili olduğunu hatırlatan Dizman, şöyle devam etti:

        "Rize'de şiddetli yağmurun yağması sadece bir tehlikedir. Bu bir tehlike ve bunu engelleyemezsiniz. Bizler ve yaşadığımız çevre için risk oluşturur. Bu riske karşı önlem almazsak o zaman ne olur? Bizler ve yaşadığımız çevre zarar görebilir. Peki o zaman biz ne yapacağız? İşte biz kapasitemizi arttıracağız. Kapasitemizi ne kadar arttırırsak işte afetlere o kadar hazırlıklı olmuş oluyoruz. Tehlikenin riske dönüşme olasılığını minimize ediyoruz. Dolayısıyla kapasitemizi her zaman arttırmaya çalışacağız. Afet bilincinde bu çok önemli."

        Afet anında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu aktaran Dizman, "Afetler için çok önemli bir kavram ilk 72 saat. Deprem özelinde herhangi bir yardımın ulaşması, en az 72 saat sonra gerçekleşebilir. O yüzden 72 saate bizim hazırlıklı olmamız lazım." dedi.

        Dizman, AFAD'ın geliştirdiği AFAD Acil Mobil uygulamasının yeni ve milli bir yazılım olduğuna değinerek, "Bir buton var orada. Acil durumda basıyorsunuz sizin koordinatınız AFAD'a gidiyor. O yüzden mutlaka telefonlarımıza AFAD acil mobil uygulamasını yüklüyoruz. Size en yakın toplanma alanı neresi? Bunların hepsini uygulamada görmemiz mümkün." ifadesini kullandı.

        Öğrencilerinin sorularını da ilettiği programa, Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Belkıs Delihasan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

