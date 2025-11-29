Habertürk
        Rize'de bir binada çıkan yangında hasar oluştu

        Rize'de bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Giriş: 29.11.2025 - 20:40 Güncelleme: 29.11.2025 - 20:40
        Rize'de bir binada çıkan yangında hasar oluştu
        Rize'de bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Engindere Mahallesi'nde müstakil 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

