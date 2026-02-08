Habertürk
Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 21:37 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:37
        Rize'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
        Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

        İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle köy yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Yol kenarında bulunan elektrik direği de toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

