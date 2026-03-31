Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili ekip, 1 günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu istasyon çalışmasıyla başladı.
Kondisyon ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut ile sona erdi.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.