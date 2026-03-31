Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Yeşil-mavili ekip, 1 günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde koşu istasyon çalışmasıyla başladı.



Kondisyon ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut ile sona erdi.



Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

