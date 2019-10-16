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Rize’deki iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek

İHA

Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcileri yaptıkları ortak açıklama ile Türk Silahlı Kuvveteleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladılar.

Rize’deki iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek

Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve iş dünyası temsilcileri yaptıkları ortak açıklama ile Türk Silahlı Kuvveteleri'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladılar.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ticaret Borsası, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası, Pazar Ticaret ve Sanayi Odası, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Barosu, Rize Ziraat Odası, Rize SMMMO, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, TÜMSİAD, MÜSİAD, Türkİş, Hakİş, TİSK, MemurSen, Türkiye Emekliler Derneği ve KamuSen Rize temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla bugün ortak basın açıklamasında bulundular.
Basın açıklamasını okuyan Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, ”81 il ile aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" dedi.
"Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir" diyen Karamehmetoğlu "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.
Toplantı sonunda oda başkanları hep birlikte ayağa kalkarak asker selamı verdi.

RİZE

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:58
  • GÜNEŞ 06:23
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  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
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