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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek tuşla minibüsün içini dezenfekte ediyor

DHA

Tek tuşla minibüsün içini dezenfekte ediyor


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)RİZE'de şoför Mehmet Eyüpoğlu (57), şehir içi yolcu minibüsü içine yerleştirdiği otomatik dezenfektan püskürten sistemle, yolcularının daha sağlıklı ortamda yolculuk yapmasını sağlıyor. Şoförün tek tuşla sefer öncesi dezenfekte ettiği minibüsün yolcuları da, uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
Rizeli dolmuş şoförü Mehmet Eyüpoğlu, çalıştığı şehir içi yolcu minibüsüne yerleştirdiği dezenfekte sistemi ile yolcularına daha hijyenik bir yolculuk sağlıyor. Minibüsün tavanına yerleştirilen düzenekle, araç her yolcu seferi öncesinde düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Yolcuların araçtan inmesinin ardından, kurulan fıskiye sistemi kumanda ile devreye sokularak, minibüsün içi temizlenip, hijyenik hale getiriliyor.
'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YOLCULUK SUNUYORUZ'
Oluşturduğu sistemle aracın içinde her yerin dezenfekte edildiğini belirten Mehmet Eyüoğlu "Bütün dolmuşlarda olduğu gibi bizde de el dezenfektanı var ama pek sağlıklı kullanım olmuyor. Tüm aracın dezenfektesini sağlamak için böyle bir sistem hayata geçirdik. Araca yerleştirdiğimiz fıskiye hattı sayesinde yolcular araçtan indikten sonra tüm araç dezenfekte ediliyor. Artık tek tuşla bu dezenfekteyi sağlıyoruz. Yolcular arabadan indikten sonra iyi bir dezenfekte yapıyorum, sonra yolcu almaya başlıyorum. Bu sistem sayesinde aracın her köşesi dezenfekte oluyor. Yolcularda memnun kalıyor. Ayrıca araca yerleştirdiğimiz kamera sistemi ile yolcuların güvenliğini de sağlıyoruz. Aracımızla yolcularımıza hem sağlıklı hem de güvenli yolculuk imkanı sağlıyoruz" dedi.
'TEK TUŞLA DEZENFEKTE EDİLEBİLİYOR'
Dezenfekte fikrini araca uygulayan Caner Mahmutoğlu da "Dezenfekte sistemi otomasyonu ile kurarak araca yerleştirdik. Tek tuşla bütün araç dezenfekte edilebiliyor. Ayrıca araca 7 gün 24 saat kayıt alabilen ve internet ortamında izlenebilen kameralarda yerleştirerek aracın güvenliğine katkı sağladık. Hastalık dolayısıyla toplu taşımadan uzak durmaya çalışıyorduk. Böyle hijyenik ve güvenli dolmuşların hizmete başlaması ile toplu taşımada sağlıklı bir hal alacaktır" diye konuştu. 
Yolculuktan memnun kalan yolculardan Şenol Demirci, "Minibüsteki sistemi öğrendiğimde kendimi güvende hissettim. Yolda bir yolcunun öksürmesi ile hemen sistem devreye sokuldu ve araca dezenfektan verildi. Çok hoşuma gitti" ifadelerinde bulundu.  DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-09-10 12:30:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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