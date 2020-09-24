Bakan Adil Karaismailoğlu: "Rize-Artvin Havalimanı'nın dolgu çalışmaları yıl sonuna kadar inşallah bitecek" Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Havalimanında 100 milyon ton dolgu var; Bunun 80 milyon tonu tamamlandı"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, RizeArtvin Havalimanı inşaatında deniz dolgu çalışmalarının yıl sonuna kadar biteceğini söyledi.

Bakanlığı ile ilgili bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Rize'ye gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İyidere İlçe Belediyesi'ni ziyaretinin ardından önce Rize Valiliği'ni ardından da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada RizeArtvin Havalimanı inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu "Bütün çalışmalarımızı sayın Cumhurbaşkanımız bire bir takip ediyor. Bölgeye verdiği önemli sizler de biliyorsunuz. İnşallah havalimanımızı hizmete açtığımızda buralara Rize'ye büyük bir değer katacak inşallah. Havalimanı önündeki trafik kavşak çalışmaları devam ediyor. Havalimanında 100 milyon ton dolgu var. Bunun 80 milyon tonu tamamlandı. İnşallah yıl sonuna kadar dolgu işlemi tamamen bitecek. Üst yapıya da başladık, inşallah o da hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu işleri tamamlayınca hep birlikte açılışını yapacağız" dedi.



"Rize İyidere Lojistik Limanı çalışmalarına başladık"

Rize'nin İyidere ilçesinde yapılacak lojistik limanı ile ilgili de bilgi veren Bakan Adil Karaismailoğlu "Bölgeye değer katacak büyük bir hareketlilik getirecek Rize İyidere Lojistik Limanı çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda onu da tamamlayıp bölgede lojistik anlamda da karayolları, deniz yolları, hava yollarının hepsini birbirine bağlayıp hepsinin entegrasyonunu sağlayıp bölgenin hareketliliğini artırıp canlılık getirip inşallah bölgenin ekonomisine, istikrarına, ticaretine değerler kazandıracak. 18 yıldır hükümetimizin AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde akla hayale gelmeyecek projeleri bir bir bitirdik. İnşallah bundan sonra da yapacağımız planlamalar doğrultusunda hem ülkemize hem bölgeye değer katacak projeleri bir an önce bitireceğiz. Bunları yaparken sayın il başkanımız, sayın belediye başkanımız, milletvekillerimizin tavsiyeleri görüşleri bizim için çok değerli. İstişareler doğrultusunda bu planlamalarımızı yapıp inşallah hayata kazandıracağız. Şantiyeleri gezerek ziyaretlerimizi yapacağız. Buradaki yatırımlarımızı inceleyeceğiz. İnşallah bugün Rize için hayırlı bir gün olacak" diye konuştu.

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