Çaykur Rizespor'da Kayserispor hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Sivasspor’u 20 mağlup eden Çaykur Rizespor’da 7. haftanın hazırlıkları başladı.

Gece uçağı ile Rize’ye dönen Çaykur Rizespor, 1 Kasım Pazar günü evinde ağırlayacağı HES Kablo Kayserispor hazırlıklarına başladı. Çaykur Rizespor, antrenmanın ilk bölümüne salonda İtalyan kondisyoner Lidio Melis gözetiminde başladı.

İkinci bölümde ise sahaya gerçekleşen antrenmanda Sivasspor maçında ilk 11 oynayan oyuncular düz koşu yapıp antrenmana masaj, havuz ve terapiyle devam etti. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışması ve antrenmanın son bölümünde de dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Hafif sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Fernando Andrade takımdan ayrı olarak kuvvet antrenmanı yaptı.

13 Ekim tarihinde Covid19 testleri pozitif çıkan 2 oyuncu da daha sonraki 2 testinin negatif çıkmasının ardından 14 günlük karantina süresini tamamlayarak takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Öte yandan geçirdiği hastalık nedeniyle midesinden ameliyat olan Fas Milli Takım oyuncusu Muhammed Abrahun da 7 ay sonra ilk kez Rize’ye dönerek arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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