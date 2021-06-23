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Rize'nin 'Enişte Lokumu' coğrafi işaret aldı

İHA

Rize'nin 'Enişte Lokumu' coğrafi işaret aldı

Rize’ye özgü lezzetlerden biri olan un, şeker, tereyağı ve fındık unu kullanılarak yapılan 'Enişte Lokumu' coğrafi işaret belgesi aldı.
Rizelilerin vazgeçilmezi olan ‘Rize Enişte Lokumu’, Rize Belediyesi’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı. Kentin sembol lezzetlerinden olan Rize Enişte Lokumu’nun tescillenmesi için Temmuz 2020’de Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret için başvuru yaptı. Sürecin tamamlanmasının ardından "Rize Enişte Lokumu" tescillenerek 26 Mayıs 2021 tarihinde coğrafi işaret belgesini aldı.
Anzer Balı, Derepazarı Pidesi, Rize Baston Ekmek, Feretiko olarak bilinen Rize Bezi, Rize Kavurması, Rize Muhlaması, Pepeçura, Rize Simidi, Rize Çayı, Çayeli Kuru Fasülye Yemeği ve Enişte Lokumuna alınan coğrafi işaret ile Rize'nin coğrafi işaretli ürünlerinin sayısı 11'e yükseldi.

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